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كورونا بغزة:4 وفيات و569 إصابة بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 12:01

كورونا بغزة:4 وفيات و569 إصابة بآخر 24 ساعة
وتيرة تسجيل الإصابات ثابتة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 569 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأحد.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، أنها أجرت 1705 فحوصات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكد تقرير الصحة تعافي 1659 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، في حين وصل إجمالي المتعافين 143278حالة.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 163779 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 19158حالة، وإجمالي الوفيات 1343 حالة وفاة.

وبينت الصحة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 419 حالة، في حين إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 270 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة.

فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 403326 شخصا.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية، عفيف عطاونة، إن نسبة التطعيم ضد فيروس "كورونا" في الضفة وصلت إلى 53% من الفئة المستهدفة، وبدأنا نشهد بداية تسطيح للمنحى الوبائي.

وأوضح عطاونة ل أن هناك استقرارا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وأن وتيرة تسجيل الإصابات ثابتة. مضيفا أن" هناك بداية تسطيح للمنحنيات الوبائية من ناحية نسبة الفحوصات الإيجابية، والإدخال للمشافي ولغرف العناية المكثفة، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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