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"اختفاء" 6 فلسطينيين في تركيا خلال شهر

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 19:44

"اختفاء" 6 فلسطينيين في تركيا خلال شهر
جانب من مدينة إسطنبول (توضيحية- أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، باختفاء 6 فلسطينيين في تركيا، خلال الشهر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن "سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول وبالتنسيق التام مع الوزارة والمؤسسة الأمنية الوطنية، تتابع حالات اختفاء عدد من المواطنين من أبناء شعبنا على أراضي الجمهورية التركية".

وأوضحت الوزارة أنّ "عددهم بلغ خلال هذا الشهر حتى الآن ستة؛ 4 في إسطنبول، وحالة في مدينة قونيا، وحالة أخرى على الحدود التركية- اليونانية".

وأضافت أن "السفارة التي شكلت خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحالات وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية، عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم".

وطالبت السفارة، "كل من لديه معلومة من مواطنينا في الجمهورية التركية حول هذا الموضوع، أن يتقدم بها إلى الجهات الرسمية"، داعية كافة الفلسطينيين في تركيا، إلى "توخي الحيطة والحذر، والحرص على تسوية أوضاعهم القانونية من حيث الإقامات الرسمية في الدولة حسب القوانين المعمول بها".

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#وزارة الخارجية الفلسطينية
#تركيا

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