بعد رفع العلم الإسرائيلي ونفخ البوق: ما يجري بالأقصى غير مسبوق

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لبسط سيطرته بشكل متسارع على المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن رفع العلم الإسرائيلي وأداء الصلوات "التلمودية" والنفخ في البوق داخل الأقصى، بدأت تطفو على السطح بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح صبري أن الاحتلال نجح في تحقيق مآربه في المسجد الأقصى من خلال سياسات الابعاد والاعتقال ضد المقدسيين، وفتح المجال للمستوطنين في ساحات الأقصى.

وقالت إحدى منظمات الهيكل المزعوم إنهم رفعوا العلم الإسرائيلي 3 مرات هذا الصباح في ساحات المسجد الأقصى.

ودعت المنظمة المستوطنين الى إحضار المزيد من الأعلام ورفعها خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وشهدت الفترة الصباحية اقتحام أكثر من 600 مستوطن المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية علنية بحماية من قوات الاحتلال.

بدورها، قالت الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن ما يجري من استباحة اليهود للمسجد الأقصى، أمر عدواني غير مسبوق، وخاصة رفع العلم الإسرائيلي، ونفخ بالبوق، وأداء صلوات تلمودية في ساحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية.

وفي بيان لها أكدت الهيئة أن استهداف المسجد الأقصى أمام سمع وبصر العالم، وأمام الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية أمر خطير.

وأوضحت أن هذه الاقتحامات تتم بحراسة وحماية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للدلالة أن اليهود هم معتدون.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذه التجاوزات والاعتداءات لن تكسب الاحتلال أي حق بالمسجد الأقصى، مؤكدة على الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي الشرعي الإلهي بالمسجد الأقصى.

وحملت الهيئة الحكومة الاحتلالية المسؤولية الكاملة عن المس بحرمة المسجد الأقصى.

وأضافت "لا نقر ولا نعترف بأي اجراء احتلالي بحق القدس والأقصى. فالإجراءات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل".

كما طالبت الدول العربية والإسلامية أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القدس والأقصى، موجهة التحية لمن أحيى الفجر العظيم ومن يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى بشكل مستمر.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبِل المستوطنين، تنشط خلال فترة الأعياد اليهودية، إذ يقوم خلالها مئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى مرات عدة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.