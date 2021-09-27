كورونا بغزة والضفة: 21 وفاة و2200 إصابة بآخر 24 ساعة

توفي 21 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 2200 إصابة جديدة بكورونا، و1525 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

ووفقا للتقرير بشأن الحالة الوبائية بالضفة والقطاع، فإن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في محافظة نابلس، و3 في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في جنين.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: طولكرم 78، جنين 68، نابلس 110، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 41، سلفيت 14، بيت لحم 30، طوباس 13، رام الله والبيرة 70، ضواحي القدس 13، الخليل 45، قطاع غزة 1698.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: طولكرم 156، جنين 60، نابلس 155، قلقيلية 69، أريحا والأغوار 11، سلفيت 60، بيت لحم 0، طوباس 9، رام الله والبيرة 126، ضواحي القدس 19، الخليل 7، قطاع غزة 853.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 92.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت التقرير إلى وجود 74 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 192 مصابا، بينهم 18 نصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,372,528 بينهم 699,342 تلقوا الجرعتين من اللقاح.