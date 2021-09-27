  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا بغزة والضفة: 21 وفاة و2200 إصابة بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 12:24

كورونا بغزة والضفة: 21 وفاة و2200 إصابة بآخر 24 ساعة
توسيع دائرة التطعيمات بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 21 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 2200 إصابة جديدة بكورونا، و1525 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

ووفقا للتقرير بشأن الحالة الوبائية بالضفة والقطاع، فإن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في محافظة نابلس، و3 في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في جنين.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: طولكرم 78، جنين 68، نابلس 110، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 41، سلفيت 14، بيت لحم 30، طوباس 13، رام الله والبيرة 70، ضواحي القدس 13، الخليل 45، قطاع غزة 1698.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: طولكرم 156، جنين 60، نابلس 155، قلقيلية 69، أريحا والأغوار 11، سلفيت 60، بيت لحم 0، طوباس 9، رام الله والبيرة 126، ضواحي القدس 19، الخليل 7، قطاع غزة 853.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 92.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت التقرير إلى وجود 74 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 192 مصابا، بينهم 18 نصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,372,528 بينهم 699,342 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

بودكاست عرب 48

#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#وفيات كورونا

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته

2021-09-27

الأسير المضرب مقداد القواسمي يعيش الموت البطيء
الأسير المضرب مقداد القواسمي يعيش الموت البطيء

2021-09-27

11 وفاة و1698 إصابة جديدة بكورونا بغزة
11 وفاة و1698 إصابة جديدة بكورونا بغزة

2021-09-27

الأكثر قراءة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

2021-09-26

"مطلوب": المقاومة الفلسطينية تكشف هوية رئيس الشاباك الجديد

2021-09-26
الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

2021-09-26
ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

2021-09-26
بينيت يعتزم تجاهل

بينيت يعتزم تجاهل "إنذار" عباس بخطابه في الأمم المتحدة

2021-09-26