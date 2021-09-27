11 وفاة و1698 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1698 إصابة بكورونا و853 حالة تعاف من الفيروس بعد فحص 5083 عينة خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الإثنين.

تتخوف وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من ازدياد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في القطاع في ظل الدخول بالموجة الرابعة من الجائحة، وضعف إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وذكرت الصحة، في تقريرها بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 410، بينهم 269 حالة خطيرة وحرجة.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل 11 حالة وفاة ، ليرتفع العدد إلى 1354 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

ووصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى 165477، بينهم 19992 حالة نشطة، و144131 متعافيا، و1354 وفاة.

أما بشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 407691 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 768590 جرعة لقاح.

إلى ذلك، قال مدير مستشفى غزة الأوروبي المخصص لعلاج مرضى كورونا يوسف العقاد، إن وزارة الصحة بصدد افتتاح قسم جديد للعناية المركزة حتى تكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات آمنة للمصابين بالفيروس.

وأوضح العقاد في بيان له أن الموجة الجديدة من الفيروس تستهدف جميع الفئات العمرية، على عكس الموجة الأولى والثانية التي استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار العقاد إلى أن الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالفيروس خلال الموجة الحالية هم من غير المطعمين باللقاح، مضيفا أن الموجة الحالية هي الأكثر انتشارا ويحتاج فيها المصاب للدخول إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية.