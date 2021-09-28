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جنين: مسيرة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد صبح

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 22:33

جنين: مسيرة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد صبح
الشهيد يوسف صبح
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت مساء، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في بلدة برقين بمنطقة جنين مطالبة بتحرير جثمان الشهيد، يوسف صبح، الذي تحتجزه سلطات الاحتلال.

وهتف المتظاهرون شعارات منددة بعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا، وعملية إعدام الشهيدين يوسف وأسامة صبح، مطالبين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء الذين تحتجزهم في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

ووصلت المسيرة إلى بيت عزاء الشهيدين صبح، حيث رفع المشاركون صور الشهيدين، ولافتات تدعو إلى الوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعدمت بدم بارد، فجر الأحد، الأسير المحرر أسامة ياسر صبح (22 عامًا)، والفتى يوسف محمد فتحي صبح (16 عامًا)، في بلدة برقين، والشبان أحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان من بلدة بدّو، خلال استهدافها بالقذائف والرصاص لغرفة زراعية بمنطقة خلة العين في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وما تزال قوات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثمان الشهيد يوسف صبح، وجثامين شهداء بدّو، إلى جانب نحو 81 جثمانا لشهداء سابقين، بعد قرار حكومة الاحتلال بالعودة إلى احتجاز الجثامين المقر عام 2015، كما تحتجز نحو 254 جثمانا لشهداء فلسطينيين في "مقابر الأرقام"، منذ عام 1964، وفقًا للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

بودكاست عرب 48

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