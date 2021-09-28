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مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة بقباطية

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 06:59

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة بقباطية
مواجهات مع الاحتلال بالخليل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما شهدت بلدة قباطية اشتباكات بين مسلحين وجنود الاحتلال الذي اقتحموا البلدة فجرا.

في محافظة جنين، شهدت بلدة قباطية اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة فجرا.

وأفاد مواطنون، أن 20 دورية عسكرية اقتحمت البلدة من المدخل الجنوبي وحاصرت المناطق الجبلية الواقعة في المنطقة، وشوهدت قوات راجله تقوم بالتمشيط.

واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل في جبل الزكارنة كما قاموا بعمليات حفر وتفتيش فيها. وتم اعتقال شاب، فيما أطلق مسلحون النار على الجيش من عدة محاور في البلدة.

وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق قرية مثلث الشهداء، خلال انسحابها من بلدة قباطية.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة دير نظام، من بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى صالح مزهر من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد اقتحام منزله في قرية دير نظام.

كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين وقامت باقتيادهم إلى جهة غير معلومة، فيما شهدت القرية مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية بكثافة صوب الشابان والمنازل.

وتشهد قرى دير نظام والنبي صالح وراس كركر وعابود على الدوام، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضيها.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات ليلية بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال بمنطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان، ولاحقت بعضهم في محاولة منها لاعتقالهم، كما وأجبرت بعض المحال التجارية على الإغلاق.

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#الضفة الغربية
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#مواجهات
#اشتباك مسلح
#قوات الاحتلال

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