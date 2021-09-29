اعتقالات بالضفة والقدس وفيغلين يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي كثفت من المداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، التي تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وسط أداء طقوس تلمودية وحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت أن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين، تقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى وأدى صلوات وشعائر تلمودية في ساحات الحرم، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الخاصة.

وتواصل الجماعات الاستيطانية الاقتحامات المكثفة لساحات الأقصى، للأسبوع الثاني بحجة الأعياد اليهودية، حيث شهد المسجد، أمس الثلاثاء، اقتحام مئات المستوطنين.

واستنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة والاعتداءات غير المسبوقة التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وحذر صبري من مخاطر وتداعيات ما يجري في الأقصى، ومن سعي الاحتلال لبسط سيطرته وسيادته الكاملة عليه.

وأشار إلى أن خطورة ما يجري تكمن في تغيير الواقع داخل الأقصى، وحرمان المسلمين من الصلاة فيه، لأن الاحتلال يسعى لتحقيق مخطط تفريغ المسجد المبارك من المسلمين لإتاحة المجال للمتطرفين اليهود للعربدة والصلاة وغيرها.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مدن الضفة الغربية وبلدات القدس.

ففي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامه ماهر قبها قرب مفرق "كفيرت". كما واعتقلت شرطة الاحتلال الشاب عز الدين أبو زيد من جنين، أثناء تواجده في أراضي 48.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط واسعة، كما نصبت حاجزا عسكريا، مدخل بلدة قباطية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب عبد الغني الخضور وشقيقه الأسير المحرر أيوب الخضور من بلدة بيت سيرا، عقب اقتحام منزلهما وتخريب محتوياته.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والرصاص المطاطي، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي سليم حمدان من بلدة بيت سيرا، خلال عودته من السفر، كما اقتحمت بلدتي شقبا ودير غسانة.

ومن بلدة بدرس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسني نزهي بعد مداهمة منزله وتخريب ممتلكات المنزل، واعتدت على نجله محمود بالضرب المبرح علما أنه أجرى عملية جراحية ويعاني من عدة أمراض.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد علي القواسمي، بالإضافة للشاب رامي محمد خالد العويوي، من منزله في شارع السلام بالمدينة.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدات المدينة طالت سبعة مواطنين مقدسيين، حيث اعتقلت الطفلين عمر مصطفى وآدم سعيد من بلدة العيسوية.

ومن بلدة الطور اعتقلت كلًا من عبد السلام الهدرة ومحمد دواد أبو الهوى وطلال الصياد، واعتقلت المقدسيين محمد سعيدة وعز الدين طوطح من منطقة واد الجوز.