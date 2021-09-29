  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة والقدس وفيغلين يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 11:28

اعتقالات بالضفة والقدس وفيغلين يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي كثفت من المداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، التي تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وسط أداء طقوس تلمودية وحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت أن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين، تقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى وأدى صلوات وشعائر تلمودية في ساحات الحرم، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الخاصة.

وتواصل الجماعات الاستيطانية الاقتحامات المكثفة لساحات الأقصى، للأسبوع الثاني بحجة الأعياد اليهودية، حيث شهد المسجد، أمس الثلاثاء، اقتحام مئات المستوطنين.

واستنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة والاعتداءات غير المسبوقة التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وحذر صبري من مخاطر وتداعيات ما يجري في الأقصى، ومن سعي الاحتلال لبسط سيطرته وسيادته الكاملة عليه.

وأشار إلى أن خطورة ما يجري تكمن في تغيير الواقع داخل الأقصى، وحرمان المسلمين من الصلاة فيه، لأن الاحتلال يسعى لتحقيق مخطط تفريغ المسجد المبارك من المسلمين لإتاحة المجال للمتطرفين اليهود للعربدة والصلاة وغيرها.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مدن الضفة الغربية وبلدات القدس.

ففي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامه ماهر قبها قرب مفرق "كفيرت". كما واعتقلت شرطة الاحتلال الشاب عز الدين أبو زيد من جنين، أثناء تواجده في أراضي 48.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط واسعة، كما نصبت حاجزا عسكريا، مدخل بلدة قباطية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب عبد الغني الخضور وشقيقه الأسير المحرر أيوب الخضور من بلدة بيت سيرا، عقب اقتحام منزلهما وتخريب محتوياته.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والرصاص المطاطي، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي سليم حمدان من بلدة بيت سيرا، خلال عودته من السفر، كما اقتحمت بلدتي شقبا ودير غسانة.

ومن بلدة بدرس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسني نزهي بعد مداهمة منزله وتخريب ممتلكات المنزل، واعتدت على نجله محمود بالضرب المبرح علما أنه أجرى عملية جراحية ويعاني من عدة أمراض.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد علي القواسمي، بالإضافة للشاب رامي محمد خالد العويوي، من منزله في شارع السلام بالمدينة.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدات المدينة طالت سبعة مواطنين مقدسيين، حيث اعتقلت الطفلين عمر مصطفى وآدم سعيد من بلدة العيسوية.

ومن بلدة الطور اعتقلت كلًا من عبد السلام الهدرة ومحمد دواد أبو الهوى وطلال الصياد، واعتقلت المقدسيين محمد سعيدة وعز الدين طوطح من منطقة واد الجوز.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحامات
#اعتقالات
#الضفة الغربية
#الأعياد اليهودية
#موشيه فيغلين

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل
وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

2021-09-29

مواجهات بالعيسوية وسلوان ومسيرة للمستوطنين بالقدس القديمة
مواجهات بالعيسوية وسلوان ومسيرة للمستوطنين بالقدس القديمة

2021-09-29

مخطّط إسرائيليّ لشبكة صرف صحيّ تربط مستوطنات شماليّ الضفة
مخطّط إسرائيليّ لشبكة صرف صحيّ تربط مستوطنات شماليّ الضفة

2021-09-28

الأكثر قراءة

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

2021-09-28
بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق

بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق "واتساب" عن الخدمة في ملايين الهواتف

2021-09-28
بينيت يترأس طاقما وزاريا لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

بينيت يترأس طاقما وزاريا لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

2021-09-28
إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

2021-09-28
الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

2021-09-28