غزّة: "حماس" تفرض اللقاح على موظفي القطاع العام... أو الخصم من إجازاتهم

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت حكومة "حماس" في قطاع غزة، فرض التطعيم ضد فيروس كورونا على موظفي القطاع العام غير الحاصلين عليه، تجنبا للخصم من إجازاتهم في حال إصابتهم وانقطاعهم عن العمل، وذلك بدءا من مطلع الشهر المقبل، وذلك في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وشهد القطاع مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، إذ سجل أكثر من 168 ألف إصابة بينها 1,375 وفاة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف في تصريح صحافي: "بدءا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل فإن الموظف غير المطعم ستخصم إجازته ولن تكون مدفوعة الأجر حال إصابته".

وأكد معروف "على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الموظف لعدم التزامه بالتعليمات الصادرة بأخذ اللقاح".

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي فقد مُنح الموظفون غير الحاصلين على التطعيم مهلة حتى الأول من الشهر المقبل للقيام بذلك.

وأشار معروف إلى "تركز عمليات التطعيم حاليا على طلاب الجامعات ومدارس الثانوية العامة".

من جهته، قال مدير مكافحة العدوى في وزارة الصحة في قطاع غزة، رامي العبادلة: "نحن الآن في قمة الموجة الثالثة ونحث الجميع علي الالتزام بإجراءات السلامة والحصول علي التطعيم".

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، حصل نحو مليون و400 ألف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة على التطعيم ضد الفيروس، بينهم أكثر من 736 ألفا تلقوا الجرعتين اللازمتين من اللقاحات.