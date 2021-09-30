الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن ومستوطنون يعتدون على رعاة أغنام

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طلبة قرية اللبن الشرقية ومنعتهم من الوصول إلى مدرسة الساوية- اللبن الثانوية المختلطة الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، فيما قامت مجموعة من المستوطنين الاعتداء على رعاة أغنام شرق بيت لحم.

ولليوم الثاني، اعتدت قوات الاحتلال على طلبة قرية اللبن الشرقية ومنعتهم من الوصول إلى مدرستهم.

وأفاد مواطنون، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وتمركزوا على مدخلها، وألقوا قنابل الصوت باتجاه الطلبة ومنعوهم من الوصول إلى مدرستهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أولا، واقتحمت منزل المواطن محمد رشيد العملة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على رعاة أغنام، في قرية الرشايدة، قضاء بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي المواطنين، اعتدت بالضرب على الشقيقين سليمان وعودة الرشايدة، وأجبرتهم على مغادرة المكان.

يذكر أن رعاة الأغنام في قريتي كيسان والرشايدة، يتعرضون لانتهاكات واعتداءات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه.