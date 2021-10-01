اعتقالات في الضفة والقدس المحتلّتين

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيليّ عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية، لم تسمها، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينتي الخليل وبيت لحم.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين فلسطينيين من ضاحية الرامة وقرية دير سامت في الخليل بعد تفتيش منزليهما.

كما سلمت شابا من قرية الشواورة شرقي مدينة بيت لحم، بلاغ استدعاء للتحقيق بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، خمسة شبان من بلدة قباطية جنوبي جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة من الجنود واعتقلوا خمسة شبان وهم: موسى عبد اللطيف أبو الرب، ومهند حسن عمر أبو الرب، ومحمد خالد نجيب ابو الرب، وحسن ربيع لوباني، وخليل يوسف أبو الرب، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلال الغاز المدمع وقنابل الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا وشابا في القدس المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن الاحتلال اعتقل الطفل صهيب أبو ناب (13 عاما)، خلال توجهه لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما أدى إلى إصابته برضوض وخدوش.

وذكرت أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس، على أحد بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس، خاصة عند باب حطة، وطريق باب الأسباط ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى الأقصى.