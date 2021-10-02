الاحتلال يعتقل فلسطينيين حاولا اجتياز الحدود من غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بزعم محاولتهما اجتياز السياج الحدودي من قطاع غزة، اليوم السبت.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان على "تويتر" أنه "جرى ضبط حقيبة مع المشتبه بهما تحوي قنابل يدوية".

وقال إنه جرى اقتياد الفلسطينيين لاستجوابهما من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عشرات الفلسطينيين على الحدود مع غزة، بزعم "محاولة التسلل إلى إسرائيل".

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.