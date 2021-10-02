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كورونا في الضفة وغزة: 12 وفاة و679 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 13:56

كورونا في الضفة وغزة: 12 وفاة و679 إصابة جديدة
تطعيم ضد كورونا في غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، السبت، تسجيل 12 حالة وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1773 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، حول التقرير اليومي للحالة الوبائية إن "6 وفيات سجلت في قطاع غزة و2 في نابلس و2 في بيت لحم وواحدة في أريحا والأغوار ومثلها في طولكرم".

وأضافت أن "21 إصابة جديدة سجلت في طولكرم، 5 في ضواحي القدس، 32 في جنين، 11 في أريحا والأغوار، 18 في بيت لحم، 5 في طوباس، 30 في نابلس، 10 في الخليل، 5 في سلفيت، 32 في رام الله والبيرة، 3 في قلقيلية و552 في قطاع غزة".

وتابعت أن "201 حالة شفاء سجلت في طولكرم، 21 في ضواحي القدس، 76 في جنين، 30 في أريحا والأغوار، 19 في بيت لحم، 6 في طوباس، 95 في نابلس، 32 في الخليل، 37 في سلفيت، 123 في رام الله والبيرة، 28 في قلقيلية و1105 حالات في غزة".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وختمت الكيلة بالقول إن "66 مصابا يرقدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يتلقى 179 مصابا العلاج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة".

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#قطاع غزة
#الضفة

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