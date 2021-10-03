الصحة الفلسطينية: 12 وفاة بكورونا و872 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و872 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 1380 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و2 في نابلس، و2 في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 19، سلفيت - 20، طوباس - 13، طولكرم - 34، أريحا والأغوار - 23، بيت لحم - 30، جنين - 45، نابلس - 53، رام الله والبيرة - 69، ضواحي القدس - 9، الخليل - 46، قطاع غزة - 511.

ولفتت إلى وجود 68 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، فيما تلقى 2,083 شخصا الجرعة الثالثة (المعززة) من التطعيم.

ووفقا للبيانات الرسمية بلغ عدد متلقي التطعيم بالجرعة الأولى في الضفة الغربيةـ 991,071 شخصًا، بينهم 619,561 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم، ومنهم 2,083 تلقوا الجرعة الثالثة.

وفي قطاع غزة بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 425,177 شخصًا، بينهم 157,126 تلقوا جرعتي التطعيم.