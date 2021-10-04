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الصحة الفلسطينيّة: 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 16:56

الصحة الفلسطينيّة: 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1488 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي، أن 10 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في نابلس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 15، جنين 55، ضواحي القدس 19، بيت لحم 34، طولكرم 23، نابلس 54، أريحا والأغوار 15، سلفيت 10، الخليل 54، رام الله والبيرة 59، قلقيلية 1، قطاع غزة 1220".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب التالي: طوباس 9، جنين 43، ضواحي القدس 22، بيت لحم 6، طولكرم 86، نابلس 133، أريحا والأغوار 10، سلفيت 33، الخليل 4، رام الله والبيرة 97، قلقيلية 45، قطاع غزة 1000".

وتابعت: "سبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 189 مريضا، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#نابلس
#جنين
#الضفة الغربية

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