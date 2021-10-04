كورونا بغزة: 10 وفيات و1220 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

توفي 10 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 1220 إصابة جديدة بكورونا بعد إجراء 3933 فحصا مخبريا، و1000 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 340، بينهم 217 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت الوزارة بتعافي 1000 حالة من بين المصابين بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 153124.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 172476 إصابة بينها 17938 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1414.

بينما بلغ إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت لغزة بلغت 768590 جرعة، وإجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 425534 شخصا.

وأفاد مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، باستمرار انخفاض الحالات المسجلة بإصابات كورونا، وتراجع عدد الحالات الحرجة والخطيرة الموجودة في مستشفيات قطاع غزة، حيث يتوقع تحسن الحالة الوبائية بشكل عام خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن القطاع نجح في تجاوز الموجة الثالثة من الوباء دون اللجوء إلى إجراءات الإغلاق "بفضل قيام وزارة الصحة بتعظيم جهودها وجهوزيتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الحملة الوطنية لتلقي لقاح كورونا".

وذكر أن نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في قطاع غزة بلغت نحو 40% من الفئات المستهدفة، مؤكدا أن الوزارة تصبو إلى زيادة عدد المطعمين وصولا إلى المناعة المجتمعية لضمان عدم الدخول في موجة رابعة.