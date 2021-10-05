  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 15:56

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا
مواصلة حملة التطعيم في الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 1278 إصابة جديدة بالفيروس و1701 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية والوفيات، سجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وفي نابلس 3، وطولكرم 2، والخليل 1.

وذكرت الصحة في تقريرها أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة في تقريها إلى وجود 71 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مصابا، بينهم 16 نصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، بينت أن إجمالي عدد المطعمين جزئيا (جرعة واحدة) بلغ 1,085,043، منهم 778,867 في الضفة الغربية، و306,176 بقطاع غزة.

وبينت أن1,146,311 مواطنا تلقوا (الجرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)، منهم 857,662 في الضفة الغربية، و288,649 في قطاع غزة.

وبينت أن 2336 مواطنا تلقوا 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

بودكاست عرب 48

#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#تطعيم
#الجرعة الثالثة

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفضا للتنكيل وتصديا للقمع.. مئات الأسرى يعتصمون بـ"الفورة"
رفضا للتنكيل وتصديا للقمع.. مئات الأسرى يعتصمون بـ"الفورة"

2021-10-05

إضرام النار بأشجار زيتون بنابلس وإخطار بوقف البناء بالخليل
إضرام النار بأشجار زيتون بنابلس وإخطار بوقف البناء بالخليل

2021-10-05

أمن السلطة يقتحم منازل عائلة بنات ويطارد 12 من أفرادها
أمن السلطة يقتحم منازل عائلة بنات ويطارد 12 من أفرادها

2021-10-05

الأكثر قراءة

بينيت: الموساد نفذ عملية للوصول لمعلومات جديدة حول رون أراد

بينيت: الموساد نفذ عملية للوصول لمعلومات جديدة حول رون أراد

2021-10-04
وفاة رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا

وفاة رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا

2021-10-04
إيران أم المافيا الروسية: من حاول استهداف إسرائيلي بقبرص؟

إيران أم المافيا الروسية: من حاول استهداف إسرائيلي بقبرص؟

2021-10-04
شاكيد تقترح تأهيل أئمة المساجد في الإمارات

شاكيد تقترح تأهيل أئمة المساجد في الإمارات

2021-10-04
شاكيد ترفض دعوة عباس للقاء بالمقاطعة: لن يحدث

شاكيد ترفض دعوة عباس للقاء بالمقاطعة: لن يحدث

2021-10-04