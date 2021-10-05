الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 1278 إصابة جديدة بالفيروس و1701 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية والوفيات، سجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وفي نابلس 3، وطولكرم 2، والخليل 1.

وذكرت الصحة في تقريرها أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة في تقريها إلى وجود 71 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مصابا، بينهم 16 نصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، بينت أن إجمالي عدد المطعمين جزئيا (جرعة واحدة) بلغ 1,085,043، منهم 778,867 في الضفة الغربية، و306,176 بقطاع غزة.

وبينت أن1,146,311 مواطنا تلقوا (الجرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)، منهم 857,662 في الضفة الغربية، و288,649 في قطاع غزة.

وبينت أن 2336 مواطنا تلقوا 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.