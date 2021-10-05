غزة: 8 وفيات و1018 إصابة جديدة بكورونا

توفي 8 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 1018 إصابة جديدة بالفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية إلى أنها أجرت 3504 فحوص مخبرية لاكتشاف كورونا. وذكرت أنه تم تسجيل 1056 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 173494، من بينهم 17892 حالة نشطة، و154180 حالة تعافٍ و1422 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 337، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 428860 شخصا.