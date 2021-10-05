قيادة "حماس" تلتقي وزير المخابرات المصريّ في القاهرة

التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وزير المخابرات المصرية، عباس كامل في مصر، بحسب ما أعلنت الحركة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، عقب تقرير أشار إلى اتفاق بين الحركة ومصر على تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في غزة.

وذكرت الحركة أنها بحثت "ملفات أهمها تطورات القضية الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والقدس والأسرى والإعمار (القطاع المحاصَر)".

وقالت إن الجانبين "بحثا العديد من القضايا على مستوى التطورات السياسية والميدانية، والعلاقات الثنائية، وسبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني".

وأضافت الحركة أنه "جرى خلال اللقاء، تناوُل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، وأكدت قيادة الحركة المواقف الواضحة والثابتة في إطار مشروع التحرر الوطني".

وتابعت: "وبحث الطرفان تطورات الملفات الساخنة وسلوك الاحتلال فيها، وخاصة قضية القدس بشكل عام، والشيخ جراح وما يجري في المسجد الأقصى المبارك من ممارسات ومخططات الاحتلال بهذا الخصوص، وسبل التعامل لكبح سلوك الاحتلال وإجراءاته في القدس والأقصى".

وذكرت الحركة أن اللقاء "تناول قضية الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام، والأسرى الإداريين بشكل خاص، والمعاناة التي يمرون بها، مؤكدين الدور المصري بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى في ظل تعنت الاحتلال وعدم التقدم في هذا الملف".

ووفق البيان، دعت الحركة، القاهرة، "إلى المزيد من هذه الخطوات (فتح معبر رفح البري، وإجراءات تخفيف الحصار)، وخاصة المتعلقة بسفر المواطنين والحركة التجارية".

وأضافت: "وناقش الجانبان سبل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد حرص الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، معبرا عن تقديره للدور المصري والجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر في ذلك".

وفي الصدد ذاته، ذكرت الحركة أن وفدها "أكد أنه وفي ضوء التجربة على مدار الأعوام الماضية فإن المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة هو إعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل القيادة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني التي تشارك فيها جميع القوى، وتمثل شعبنا في الداخل والخارج".

وجاء في البيان أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، إذ أكد وفد قيادة الحركة حرصه على العلاقة الإستراتيجية مع الأشقاء في مصر انطلاقا من التقدير لمصر، والاعتراف بدورها المحوري في القضية الفلسطينية وملفات المنطقة كافة". ووفق البيان "أكد الوفد استمرار التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات" مع القاهرة.