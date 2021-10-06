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كورونا بغزة: 10 وفيات و870 إصابة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 11:20

كورونا بغزة: 10 وفيات و870 إصابة خلال 24 ساعة
مطالبة المواطنين بالتوجه للحصول على التطعيم (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 10 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 870 إصابة جديدة بالفيروس، و1200 حالة تعاف من الفيروس بعد فحص 3333 عينة خلال 24 ساعة، حسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 329، بينهم 211 حالة خطيرة وحرجة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 174364، بينهم 17552 حالة نشطة، و155380 متعافيا، و1432 وفاة.

أما بشأن التطعيمات، أظهرت بيانات الوزارة أن 431214 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 768590 جرعة لقاح.

إلى ذلك، قال نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة الدكتور مجدي ضهير، إن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في القطاع هي 1 % وهي من أقل النسب المسجلة عالميا.

وأرجع ضهير هذه النسبة إلى مدى الجهود والإجراءات التي بذلتها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية للتعامل مع مرضى كوفيد 19.

ودعا ضهير ذوي الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة ومن يتلقون أدوية مثبطة المناعة كمرضى زراعة الكلى والأعضاء ومرضى السرطان ومن يعانون من جلطات الى سرعة التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح تجنبا لأي مضاعفات صحية شديدة قد تهدد حياتهم حال اصابتهم بالفيروس.

بودكاست عرب 48

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#تطعيم
#لقاح
#وفيات كورونا
#الجرعة الثالثة

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