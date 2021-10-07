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الصحة الفلسطينيّة: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 13:12

الصحة الفلسطينيّة: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بكورونا
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات، و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1546 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن "سبع وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في نابلس".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 17، جنين 40، أريحا والأغوار 12، قلقيلية 7، نابلس 37، بيت لحم 18، سلفيت 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 6، طولكرم 9، الخليل 26، قطاع غزة 728".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: طوباس 15، جنين 40، أريحا والأغوار 25، قلقيلية 22، نابلس 125، بيت لحم 17، سلفيت 24، رام الله والبيرة 87، ضواحي القدس 5، طولكرم 150، الخليل 31، قطاع غزة 1005".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 172 مريضا، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية المحتلة
#قطاع غزة

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