كورونا بغزة: 7 وفيات و728 إصابة بآخر 24 ساعة

توفي 7 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 728 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأفادت الصحة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أنه تم إجراء 2921 فحصا مخبريا، أظهرت النتائج أن 728 كانت موجبة.

ولفتت إلى تعاف 1005 حالات جديدة من مصابي كورونا، علما أن تراكمي المصابين بلغ 175092 إصابة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 17268حالة والمتعافين 156385حالة، فيما بلغ إجمال الوفيات 1439حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن مجمل الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 306 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.

أما بشأن التطعيمات، قالت الوزارة إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 444759 شخصا.