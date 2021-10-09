الصحة الفلسطينية: 11 وفاة بكورونا و467 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 11 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و467 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 2,012 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة واحدة في كل من بيت لحم وطولكرم، بالإضافة إلى حالتين في قلقيلية، وثلاث حالات في نابلس.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 6، الخليل 12، بيت لحم 21، أريحا والأغوار 6، ضواحي القدس 2، نابلس 24، قلقيلية 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 17، جنين 8، طولكرم 3، قطاع غزة 364، لافتة إلى أنه تم إجراء 3,082 فحصا.

وأوضحت كيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 94.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 76 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 167 مصابا، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

في غزة: 4 وفيات و200 حالة خطيرة وحرجة

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في القطاع منذ بدء انتشار الجائحة، إلى 1455 حالة.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة، تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 1,503 فحصًا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية في المستشفيات 202، بينما وصفة إصابة 200 حالة بـ"الحرجة" و"الخطيرة".

وبيّنت المعطيات الجديدة أن عدد الإصابات النشطة بلغ 15,544 حالة، من أصل 176,141 إصابة تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء في آذار/ مارس 2020.

وأكدت أن 451,035 شخصًا تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا، منوهة أن عدد جرعات اللقاح التي وصلت القطاع هو 768,590 جرعة.