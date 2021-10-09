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مواجهات في سلوان وباب العامود.. احتراق كاميرات مراقبة للاحتلال و4 اعتقالات

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 22:28

مواجهات في سلوان وباب العامود.. احتراق كاميرات مراقبة للاحتلال و4 اعتقالات
أرشيفية من مدرج ساحة باب العامود (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اندلعت مواجهات، مساء السبت، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن حي رأس العامود ببلدة سلوان شهد مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت الحي وأطلقت قنابل الصوت والقنابل الغازية تجاه الشبان والمنازل.

واندلعت المواجهات تزامنا مع احتراق عامود كاميرات المراقبة التابع للاحتلال في البلدة واقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمكان.

وفي سياق متصّل، هاجمت قوات الاحتلال، مساء السبت، شبانا مقدسيين، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت 4 منهم، قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة بأن قوات الاحتلال هاجمت عددا من الشبان المقدسيين أثناء تواجدهم قرب باب العامود، وأطلقت الكلاب الشرطية باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل 4 منهم.

وأضاف شاهد عيان أن "قوات الاحتلال لاحقت الشبان في شارع السلطان سليمان بالقدس، بعد أن أجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة".

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#سلوان
#باب العامود
#القدس المحتلة
#الاحتلال

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