الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و550 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1984 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، ان 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في جنين، وحالتان في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 6، أريحا والأغوار 12، طوباس 13، جنين 39، سلفيت 8، طولكرم 15، ضواحي القدس 9، بيت لحم 17، الخليل 41، رام الله والبيرة 43، نابلس 20، قطاع غزة 327".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 60، أريحا والأغوار 35، طوباس 3، جنين 45، سلفيت 9، طولكرم 80، ضواحي القدس 20، بيت لحم 24، الخليل 26، رام الله والبيرة 90، نابلس 92، قطاع غزة 1500".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 169 مريضا، بينهم 14 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.