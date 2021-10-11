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كورونا بغزة: 11 وفاة و756 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 11:15

كورونا بغزة: 11 وفاة و756 إصابة جديدة
مواصلة التطعيم ضد كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تم تشخيص 756 إصابة جديدة بالفيروس، في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين>

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في غزة أنها أجرت 3050 فحصا مخبريا، لاكتشاف كورونا، فيما أظهر التقرير أنه تم تسجيل 1782 حالة تعاف جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 177224، من بينهم 13329 حالة نشطة، و162424 حالة تعافٍ و1471 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 280، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 186.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590، وقد تلقى اللقاح 457790 شخصا.

بودكاست عرب 48

#كورونا في غزة
#وفيات كورونا
#فيروس كورونا

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