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"صلوات صامتة" للمستوطنين بالأقصى واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 10:10

"صلوات صامتة" للمستوطنين بالأقصى واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة
"صلوات صامتة" بالأقصى (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات بالضفة الغربية تخلها اعتقال 15 فلسطينيا، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم لتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من محافظة نابلس وهم: عاصم عامر، وأحمد الشرفا، وعرفات الشرفا، وأحمد عبد السلام ريان ورامي جمال، بينما من رام الله اعتقلت القوات مؤمن عبادي.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال جهاد عمر صلاح، وأحمد خالد موسى، وصالح رزق حميد، ومحمد خضر أبو عموس، وحمد صبيح من بلدة الخضر، إلى جانب أنس محمد طقاطقة من قرية أم سلمونة.

بينما من محافظة الخليل، تم اعتقال سفيان أحمد العمور، وعيسى محمد العمور ومحمد داود الحروب.

إلى ذلك، ذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وقام المستوطنون بتأدية طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الأقصى، وبعضهم قام بتأدية "صلوات صامتة" قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل للأقصى، وتحتجز بعض الهويات عند بواباته الخارجية

يذكر أن محكمة الصلح بالقدس أصدرت الأربعاء الماضي، قرارًا يمنح المستوطنين حقًا بأداء "صلوات صامتة" في ساحات المسجد الأقصى، إلا أن المحكمة المركزية في القدس ألغت الجمعة، القرار وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن مجموعات استيطانية تواصل "الصلوات الصامتة" في ساحات الحرم القدسي الشريف.

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