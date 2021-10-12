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اعتقالات بالضفة طالت أسرى محررين

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 09:06

اعتقالات بالضفة طالت أسرى محررين
مداهمات وتحقيقات ميدانية بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات في بعض المناطق، تم خلالها اعتقا عددا من المواطنين غالبيتهم أسرى محررون.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 9 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد وجنود الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى لدادوة من بلدة أبو شخيدم، والذي كان أمضى أكثر من عشر سنوات داخل سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قسام مجد البرغوثي من بلدة كوبر بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا، واعتقلت الشاب هشام دويكات بعد دهم وتفتيش منزل ذويه والتخريب في محتوياته.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت المواطن مأمون قاطش ونجليه حازم ومحمد وصادرت مركبتهم.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن سليمان الصبّاح في بلدة تقوع، وفتشته وعاثت فيه فسادا دون أن تعتقل أحدا.

يشار إلى أن بلدة تقوع تتعرض لانتهاكات الاحتلال باستمرار من اعتقالات ونصب حواجز عسكرية على مداخلها ومضايقة طلاب المدارس.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين قسام الحلايقة وعبدالله زايد الحلايقة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في بلدة الشيوخ.

واعتقلت من الخليل الشقيقين عبد الله أحمد اخليل، وسيف أحمد اخليل، بعد تفتيش منزلهما والعبث في محتوياته.

بودكاست عرب 48

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