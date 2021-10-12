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القدس: 10 إصابات ومعتقلان خلال مواجهات مع الاحتلال

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 00:05

القدس: 10 إصابات ومعتقلان خلال مواجهات مع الاحتلال
أثناء استهداف الشبان بقنابل الغاز (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب مساء الإثنين، 10 فلسطينيين واعتُقل اثنان، خلال مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال الإسرائيليّ عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان إن 10 شبان أصيبوا برضوض؛ جراء اعتداء شرطة الاحتلال عليهم بالضرب، بالإضافة إلى اختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

أثناء استهداف الشبان بقنابل الغاز (الأناضول)

وأضافوا أن عناصر الشرطة بدأت في الاعتداء على شبان تجمعوا في المكان، ورد بعضهم برشقهم بحجارة.

(الأناضول)

كما اعتدت شرطة الاحتلال على اثنين من المسعفين الفلسطينيين، ومنعت طواقم الإسعاف من التواجد في المكان.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد القدس المحتلة، توترا بعد إصدار محكمة إسرائيلية قرارا يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

ويقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال.

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#القدس المحتلة
#باب العامود
#إصابات
#اعتقال

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