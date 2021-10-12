غزة: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بكورونا

توفي 8 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تسجيل 649 إصابة جديدة بعد 2963 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

وأفادت الصحة، في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، بتعافي 1260 مصابا بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 177873 إصابة، والحالات النشطة 12710 حالة.

وبلغ إجمالي أعداد المتعافين 163684 حالة، والوفيات 1479 وفاة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 265 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 172 حالة.

أما بشأن التطعيمات، أفادت الوزارة في تقريرها، بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 768590 جرعة والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 459428 شخصا.