مصرع عامل من طوباس متأثرا بجراح أُصيب بها قرب حيفا

توفي عامل من الضفة الغربية المحتلة أمس الإثنين، متأثرا بإصابة عمل تعرّض لها، أوّل من أمس الأحد، بالقرب من مدينة حيفا، بحسب ما أُعلن اليوم الثلاثاء.

وضحية حادث العمل هو محمود الزيات من قرية العقبة التابعة لمحافظة طوباس بالضفة، ويبلغ من العمر 50 عاما. وكان قد أُصيب بجراح حرجة، جرّاء تعرّضه لصعقة كهربائية في إحدى البلدات التابعة للمجلس الإقليمي "حوف هكرمل"، بالقرب من حيفا.

وتعرّض الزيات للإصابة حينما كان يعمل برفقة مضخة إسمنت أصابت خطّا للكهرباء، ما تسبب بإصابة الويات الذي كان بالقرب منها.

وقالت مديرة "مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعات": "منذ ثلاث سنوات، تعهدت الحكومة بأن تنص في القانون على التزام أساسي بالتدريب على السلامة لكل عامل في موقع بناء، وهو أحد أخطر الوظائف المتاحة، لكن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به حتى يومنا هذا".

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 52 ضحية.

هذا، وازدادت حوادث العمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، ولا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.