  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع عامل من طوباس متأثرا بجراح أُصيب بها قرب حيفا

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 18:52

مصرع عامل من طوباس متأثرا بجراح أُصيب بها قرب حيفا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي عامل من الضفة الغربية المحتلة أمس الإثنين، متأثرا بإصابة عمل تعرّض لها، أوّل من أمس الأحد، بالقرب من مدينة حيفا، بحسب ما أُعلن اليوم الثلاثاء.

وضحية حادث العمل هو محمود الزيات من قرية العقبة التابعة لمحافظة طوباس بالضفة، ويبلغ من العمر 50 عاما. وكان قد أُصيب بجراح حرجة، جرّاء تعرّضه لصعقة كهربائية في إحدى البلدات التابعة للمجلس الإقليمي "حوف هكرمل"، بالقرب من حيفا.

وتعرّض الزيات للإصابة حينما كان يعمل برفقة مضخة إسمنت أصابت خطّا للكهرباء، ما تسبب بإصابة الويات الذي كان بالقرب منها.

وقالت مديرة "مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعات": "منذ ثلاث سنوات، تعهدت الحكومة بأن تنص في القانون على التزام أساسي بالتدريب على السلامة لكل عامل في موقع بناء، وهو أحد أخطر الوظائف المتاحة، لكن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به حتى يومنا هذا".

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 52 ضحية.

هذا، وازدادت حوادث العمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، ولا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.

بودكاست عرب 48

#عامل من الضفة الغربية
#مصرع عامل

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

11 وفاة و809 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة
11 وفاة و809 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة

2021-10-12

مستوطنون يقتلعون 900 شجرة من سبسطية والاحتلال يهدم "بركسا" بسلفيت
مستوطنون يقتلعون 900 شجرة من سبسطية والاحتلال يهدم "بركسا" بسلفيت

2021-10-12

ارتفاع حاد في عدد اعتقال القاصرين الفلسطينيين منذ أيار 2021
ارتفاع حاد في عدد اعتقال القاصرين الفلسطينيين منذ أيار 2021

2021-10-12

الأكثر قراءة

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

2021-10-11
صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

2021-10-11
عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

2021-10-11
أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2021-10-11
التحقيقات مع الزبيدي: كأسير... لن أجلس ساكنًا

التحقيقات مع الزبيدي: كأسير... لن أجلس ساكنًا

2021-10-11