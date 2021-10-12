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11 وفاة و809 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 15:20

11 وفاة و809 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة
توسيع فحوصات كورونا بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 11 مواطنا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص809 إصابات جديدة بالفيروس، و1683 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الضفة وغزة، إن 8 وفيات سجلت في قطاع غزة، و1 في جنين، و1 في نابلس، و1 في قلقيلية.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: قلقيلية 10، طوباس 10، ضواحي القدس 10، جنين 25، طولكرم 12، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، سلفيت 4، رام الله والبيرة 24، الخليل 23، نابلس 17، قطاع غزة 649، علما أن عدد الفحوصات بلغت 6193 فحصا.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: قلقيلية 36، طوباس 12، ضواحي القدس 29، جنين 42، طولكرم 15، أريحا والأغوار 40، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 80، الخليل 42، نابلس 204، قطاع غزة 1260.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس في الضفة وغزة 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأظهرت الإحصاءات وجود 71 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 152 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين في الضفة وغزة 2,327,971 جرعة، بينها 1,684,983 في الضفة، و642,988 في غزة.

بودكاست عرب 48

#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#وفيات كورونا
#الصحة الفلسطينية

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