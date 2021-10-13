غزة: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

توفي 8 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 579 إصابة بكورونا و1336 حالة تعاف من الفيروس بعد فحص 2807 عينات خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 257، بينهم 161 حالة خطيرة وحرجة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 178452، بينهم 11945 حالة نشطة، و165020 متعافيا، و1487 وفاة.

أما بشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن 460816 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 768590 جرعة لقاح.

تستمر الحالة الوبائية في قطاع غزة، جراء ازدياد أعداد المصابين بالفيروس، بما يزيد أيضا في عدد الوفيات اليومية، وعدد الحالات التي تدخل غرف العناية المكثفة.

ورغم التقديرات ببدء انحسار الموجة الثالثة، لكن لا تزال الإصابات تسجل ارتفاعات خطيرة. فيما لم تقدم الجهات المختصة، على اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة، بخلاف تشجيع حملات التطعيم، والتي لم تعد تلاقي إقبالا كما كان الأمر في الشهر الماضي.

وأثر تفشي الفيروس على هذا النطاق الواسع، على عمل العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة والشركات والمؤسسات الخدماتية، بما فيها المدارس والوزارات، حيث يضطر الكثير من الموظفين للالتزام بمنازلهم في إطار الحجر الصحي.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العملية التعليمية في المدارس والجامعات تسير دون قيود، كما لا تزال صالات الأفراج تفتح أبوابها بشكل اعتيادي، ويقيم المواطنون أيضا بيوت العزاء، فيما تكتظ الأسواق الشعبية بمرتاديها.