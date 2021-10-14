اعتقالات بالضفة والقدس وإطلاق نار صوب حاجز زعترة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما بلغ عن حادث إطلاق نار صوب قوة للاحتلال عند حاجز زعترة العسكري القريب من نابلس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مركبة مسرعة فتحت النار صباح اليوم الخميس، على قوات الاحتلال المتواجدين بالقرب من حاجز زعترة القريب من مفترق مستوطنة "تابواح"، دون أن يبلغ عن إصابات بصفوف الجنود أو المستوطنين بالمكان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فأن ملثمين أطلقوا النار من مركبة مسرعة على حاجز زعترة وانسحبوا من المكان.

وأظهرت معطيات أمنية للاحتلال ارتفاعًا في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، منذ عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، مطلع أيلول / سبتمبر الماضي.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 12 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ففي محافظة نابلس، حاصرت قوة خاصة بنايتي هيلان ودوحل في منطقة التعاون العلوي بنابلس، واعتقلت المواطنين عادل قرنفلة، وحامد الصراوي وتمت مصادرة مركبة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين حامد صراوي، ومجد أبو شرار بعد دهم وتفتيش منزليهما في حي المخفية بنابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الجريح صالح واصف نزال، بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا لا يزال مجهول الهوية، عقب اقتحامها حي الطيرة بالمدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات: عين قينيا، وقبية، وشقبا، والطيبة، ودير دبوان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمر أبو راتب، ورامز يوسف حسين الشوملي من مدينة بيت ساحور، فيما داهم الجنود منزل المواطن موسى الهريمي في منطقة أبو نجيم.

ومن محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب الخليل، واعتقلت كلا من: عماد أبو شرار، ونجله أحمد، وآدم إبراهيم محفوظ، وأحمد رأفت البدوي، وقصي خالد البدوي، وأحمد رأفت الطيطي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزات العصافرة بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة الخليل.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب ربيع خلال اقتحامها بلدة بيت عنان.