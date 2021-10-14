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غزة: 6 وفيات و578 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 10:38

غزة: 6 وفيات و578 إصابة جديدة بكورونا
تراجع بإصابات كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 578 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 2728 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 1493 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وأشارت الصحة في تقريرها إلى تعافي 1100 حالة جديدة من مصابي كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 166120 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 179030 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11417 حالة.

ووفقا للتقرير، فإن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 238، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 158 حالة.

أما بشأن التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 462020 شخصا.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا

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