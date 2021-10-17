كورونا: 9 وفيات و440 إصابة جديدة بالضفة وغزة

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 440 إصابة جديدة بالفيروس و781 حالة تعاف، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين في جنين، وحالة في الخليل، وحالة في طوباس، وحالة في نابلس.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: جنين 34، بيت لحم 21، طوباس 9، ضواحي القدس 7، طولكرم 11، الخليل 42، نابلس 29، أريحا والأغوار 4، سلفيت 2، رام الله والبيرة 21، قلقيلية 1، قطاع غزة 259.

بينما حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 19، بيت لحم 27، طوباس 5، ضواحي القدس 15، طولكرم 30، الخليل 46، نابلس 43، أريحا والأغوار 415، سلفيت 6، رام الله والبيرة 36، قلقيلية 10، قطاع غزة 529.

ولفتت الصحة في تقريرها إلى وجود 65 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 135 مصابا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي قطاع غزة، توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس، وتم تشخيص 259 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 1270 فحصا مخبريا خلال إلى 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت الصحة في غزة.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1510 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وأشارت الصحة في تقريرها إلى تعافي 529 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 168922 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 179894 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9462 حالة.

وأوضحت الصحة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 201، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 130 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 463730 شخصا.