مواجهات بالدهيشة والقدس واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة تصديا لاقتحام عشرات الجنود للمخيم.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وتواصلت المواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال، الليلة الماضية، وسط إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية من قبل قوات الاحتلال في باب العامود بالقدس.

ونكل عناصر شرطة الاحتلال بالشبان من خلال تفتيش بعضهم، واعتقال آخرين عقب الاعتداء عليهم بالضرب.

واعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة أطفال خلال المواجهات التي اندلعت، مساء السبت، في حين أُصيب آخرون بجروح مختلفة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من وسيم بعراني، مصطفى سليم، ومصعب العبيد واقتادتهم للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مدينة بيت لحم، وسلمت آخرا استدعاء خلال اقتحام مدينة الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات في بيت لحم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر رغد رائد شمروخ، الذي أفرج عنه في شهر آب/أغسطس الماضي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سنتين ونصف، وقبل ذلك أكثر من خمس سنوات.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مواقع في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات ومناطق وادي شاهين، وجبل الموالح وصولا إلى قرية أرطاس.

في مخيم الدهيشة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد اقتحام عشرات الجنود للمخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا كثيفا من العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المدمع.

واستهدف جنود الاحتلال منازل المواطنين في الدهيشة بإطلاق القنابل الغازية بشكل متعمد، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالغثيان، وجرى اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل، سلمت قوات الاحتلال بلاغ استدعاء للأسير المحرر ثائر حلاحلة بعد مداهمة منزله في قرية خاراس.

وثائر عزيز حلاحلة ، من بلدة خاراس قضاء الخليل، متزوج وله طفلين لمار التي ولدت وهو داخل الأسر، وخطاب.