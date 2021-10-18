القدس: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند مدخل مستوطنة "هار أدار" في القدس المحتلة.

وزعمت سلطات الاحتلال أن الفلسطينية اقتربت من مدخل المستوطنة المخصص للعمال، ولوحت بسكين كانت بيدها وتم اعتقالها دون أي إصابات.

وأوضحت أنه تم الاستعانة بقوة من جيش الاحتلال التي اعتقلت الفلسطينية التي كان بحيازتها سكينا، حيث تم اعتقالها قرب مستوطنة "هار أدار" المقامة على أراضي بلدات بدو وقطنة وبيت سوريك قضاء القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة، لم تعرف هويتها بعد، بعد أن أطلقت النار باتجاهها، دون إصابتها.