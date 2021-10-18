  2. فلسطينيات
  3. أخبار

القدس: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 13:56

القدس: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند مدخل مستوطنة "هار أدار" في القدس المحتلة.

وزعمت سلطات الاحتلال أن الفلسطينية اقتربت من مدخل المستوطنة المخصص للعمال، ولوحت بسكين كانت بيدها وتم اعتقالها دون أي إصابات.

وأوضحت أنه تم الاستعانة بقوة من جيش الاحتلال التي اعتقلت الفلسطينية التي كان بحيازتها سكينا، حيث تم اعتقالها قرب مستوطنة "هار أدار" المقامة على أراضي بلدات بدو وقطنة وبيت سوريك قضاء القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة، لم تعرف هويتها بعد، بعد أن أطلقت النار باتجاهها، دون إصابتها.

بودكاست عرب 48

#القدس
#عملية طعن
#إطلاق نار
#بلدة بدو

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية تحيي الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار"
الفصائل الفلسطينية تحيي الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار"

2021-10-18

إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى وقطع أشجار زيتون بنابس
إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى وقطع أشجار زيتون بنابس

2021-10-18

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف حاجز عسكري قرب يعبد
اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف حاجز عسكري قرب يعبد

2021-10-18

الأكثر قراءة

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

2021-10-17
خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى

خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى "مكبّ" للشيكل

2021-10-17
اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

2021-10-17
الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن:

الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن: "أعتصم أمام حاجز إيريز لإدخالي غزة"

2021-10-17
فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

2021-10-17