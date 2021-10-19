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اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بقلنديا وعرابة

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 08:22

اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بقلنديا وعرابة
مداهمات واستجوابات ميدانية بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات بمناطق مختلف بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مخيم قلنديا وبلدة عرابة قرب جنين.

وأصيب شابان، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم قلنديا قضاء القدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال المخيم، وسط إطلاق للنار الحي والمطاطي وقنابل الغاز، وتصدى الشبان للقوات بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاهها.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا قبل أن تنسحب من المخيم.

أما في محافظة جنين، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مفترق بلدة عرابة.

وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري على أطراف بلدة يعبد، خاصة من الجهة الغربية.

وتشهد المنطقة في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون صوب برج لقوات الاحتلال عند حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#مخيم قلنديا
#مواجهات
#اعتقالات
#الاحتلال

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