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القدس: مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في الطور

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 11:21

القدس: مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في الطور
مكان سقوط الفتاة المقدسية (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقيت الفتاة فاطمة فايز أبو جمعة (16 عاما)، من بلدة الطور في القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء، مصرعها جراء سقوطها من الطابق الرابع.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن فتاة جريحة في الطور، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية للفتاة ونقلها وهي بحالة حرجة إلى مستشفى هداسا عين كارم لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها تأثرا بجروحها.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث بعد حصولها على بلاغ بشأن وفاة الفتاة وسقوطها من علو، حيث وصلت قوات من الشرطة للمكان، وشرعت التحقيق في ملابسات وأسباب سقوط الفتاة التي نقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي "أبو كبير"، للتشريح وتحديد أسباب الوفاة.

ووفقا للتحقيقات الأولية، سقطت الفتاة من الطابق الرابع وذلك لأسباب لم تتضح بعد، وعلى ما يبدو تحقق الشرطة إذا ما كانت هناك أسباب جنائية وراء الحادث.

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#فاطمة أبو جمعة

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