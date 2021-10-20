  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اشتيّة: الاحتلال اقتلع أكثر من مليونين و500 ألف شجرة

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 17:19

اشتيّة: الاحتلال اقتلع أكثر من مليونين و500 ألف شجرة
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتلع الاحتلال الإسرائيليّ، أكثر من مليونين و500 ألف شجرة، في الضفة الغربية المحتلة، بينها نحو 800 ألف شجرة زيتون، بحسب ما قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في قطف الزيتون بمدينة سلفيت، بحضور مسؤولين وعدد من الوزراء والسفراء.

وأضاف اشتية: "إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 إلى يومنا هذا أكثر من مليونين و500 ألف شجرة من أراضي فلسطين، بما يشمل 800 ألف شجرة زيتون".

وتابع: "هذا يدل على أن إسرائيل تريد أن تقتلع، ليس الإنسان فقط من أرضه وبيته، وتريد أن تقتلع الشجر أيضا".

وقال اشتية إنّ "الحكومة تضع كل ما تملك وتستطيع، خلف الفلاح الفلسطيني، وخلف صمود أهلنا في سلفيت وفي كل الأراضي الفلسطينية".

وذكر أن محافظة سلفيت "تتعرض لهجمة استيطانية بشعة".

وأشار إلى أن مستوطنة "أريئيل"، التي يسكنها نحو 25 ألف إسرائيلي، صادرت أكثر من 20 ألف دونم من أراضي سلفيت.

وذكر اشتية، أنّ "الحكومة ضاعفت موازنة الزراعة بأكثر من 100%".

وبدأ موسم قطف الزيتون مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويقدر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 11 مليون شجرة.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيليّ
#الضفة الغربية المحتلة
#اقتلاع أشجار

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة ومنع لقاء القواسمة بمحاميه
نقل الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة ومنع لقاء القواسمة بمحاميه

2021-10-20

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل غزة وتلتقي أسرتها
الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل غزة وتلتقي أسرتها

2021-10-20

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويسرقون ثمار زيتون من قريوت
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويسرقون ثمار زيتون من قريوت

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

2021-10-19