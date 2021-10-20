نقل الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة ومنع لقاء القواسمة بمحاميه

أعادت إدارة سجون الاحتلال، الأسيرين علاء الأعرج، وهشام أبو هواش إلى سجن الرملة، بعد نقلهما الليلة الماضية إلى مشفيي "كابلان"، حيث نقل إليه الأسير الأعرج، و "أساف هروفيه" الذي نقل إليه الأسير أبو هواش، فيما لا يزال الأسير مقداد القواسمة في العناية المكثفة في مشفى "كابلان"، ومُنِع محاميه من زيارته، فيما شارك متظاهرون في وقفة احتجاجية أمام المشفى، احتجاجا على اعتقال القواسمة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان، اليوم الأربعاء، لافتا فيه إلى أن محاميه جواد بولس، قد زار اليوم، ثلاثة أسرى من المضربين في سجن الرملة، بينهم الأسيران الأعرج، وأبو هواش، إضافة إلى الأسير شادي أبو عكر، مؤكدا أنّ ثلاثتهم "يعانون أعراضًا صحية صعبة وخطيرة".

وأمام مشفى "كابلان" حيث يقبع الأسير القواسمة، شارك ناشطون في وقفة احتجاجية، ضدّ اعتقال الأسير، وبخاصّة في ظلّ وضعه الصحيّ المتردي.

وطالب مشاركون في الوقفة بالإفراج الفوري عن الأسير، محمّلين السلطات الإسرائيلية، المسؤولية عن حياته.

ورفع مشاركون لافتات كُتِبت عليها شعارات مسانِدة للأسرى، وبخاصة للقواسمة، من قبيل: "الحرية لاسرى الحرية"، و"أطلقوا سراح الأسرى"، و"مي + ملح= كرامة"، و"الحرية لأسيرات الحرية... الحرية لجميع النساء"، و"أنقِذوا المقداد".

ووفق بيان نادي الأسير، فإنّه من الأعراض التي يعاني منها الأسرى، مشاكل في النظر، والتقيؤ، وضعف جسدي وبطء في الكلام وفي الحركة، كما أنّ الأسرى يعانون أوجاعا شديدة في كافة أنحاء أجسادهم.

ونقل البيان عن بولس القول، إنّ "إدارة السجون تقوم بنقلهم إلى المستشفيات المدنية وتعيدهم مجددًا إلى السجن، في محاولة لرفع العتب عنها وترحيل مسؤوليتها إلى جهات أخرى".

وذكر أنّه "حتّى اليوم، لا توجد طروحات قانونية جدّية وواضحة لقضاياهم، وأن بعض الطروحات التي تقدمت بها نيابة الاحتلال، لم تكن مقنعة للأسرى المضربين".

وفي ما يتعلق بقضية تثبيت الأمر الإداريّ للأسير أبو عكر، الذي صدر بحقّه مؤخرًا لمدة 6 شهور، فإنه وحتى اليوم لم تصدر محكمة "عوفر" العسكرية قرارًا بشأنه، بحسب البيان ذاته.

وذكر البيان أنّ "إدارة مشفى ’كابلان’ رفضت السماح للمحامي بولس بزيارة الأسير مقداد القواسمة الذي نقل الليلة الماضية إلى العناية المكثفة بعد تدهور شديد الخطورة على وضعه الصحيّ، حيث فرضت إدارة المستشفى شروطًا جديدة لزيارته مثل ضرورة التنسيق المسبق مع أمن المستشفى والأطباء في قسم العناية المكثفة".

وكشف بولس أمس الثلاثاء، أنّ القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى تراجع في الجهاز العصبيّ، مما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة.

وشدّد البيان على أن "سلطات الاحتلال تحاول من خلال المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسرى المضربين، إيصالهم إلى مرحلة صحية حرجة تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها سابقًا".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ وهم: الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 98 يومًا، والأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 91 يومًا، والأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 74 يومًا، والأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 65 يومًا، والأسير شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ 57 يومًا، والأسير عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 28 يومًا.