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اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون بالمزرعة

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 09:19

اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون بالمزرعة
قطع 300 شجرة زيتون بالمزرعة الغربية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال عمليات دهم وتفتيش وتخريب، فيما قامت مجموعة من المستوطنين باقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة المزرعة الغربية.

ومع التصعيد بالمداهمات والاعتقالات بصفوف الفلسطينيين، أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية، قضاء رام الله.

وتفاجأ المزارعون عند وصولهم إلى حقولهم وأراضيهم المحاذية لمستوطنة "كفار راعيم"، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد عن 300 شجرة زيتون، وفقا لرئيس المجلس البلدي، سعادة زقوت.

وأوضح أن قوات الاحتلال والمستوطنين يسعون إلى منع المواطنين من دخول تلك المنطقة، خاصة بعد اغلاق الشارع الزراعي المؤدي إليها ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 14 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية، حيث تمركزت الاعتقالات في محافظة بيت لحم.

ففي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في المحافظة واعتقلت كلا من محمد وجيه ثوابتة، ويوسف محمد ثوابتة، وربيع أحمد ثوابتة، من بلدة بيت فجار، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب نادر نائل طقاطقة من بلدة بيت فجار، بلاغا لمراجعة المخابرات في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مهند محمود الوحش، وحمزة، من بلدة الخضر جنوبا، بالإضافة إلى تيسير عزمي مناصرة من بلدة الدوحة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن إسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البعاجوة في بلدة يعبد وكثفت من تواجدها العسكري، فيما شرع جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" بتوقيف المركبات وتفتيشها، كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قريتي الجلمة وعرابة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وسيرت آلياتها في البلدة واندلع على إثرها مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان البلدة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمدان زكريا العسعوس من قرية بورين، وكريم عبد المنعم من بلدة تل، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي كفر سابا في مدينة قلقيلية، وسيرت آلياتها في المدينة.

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