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الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و530 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 15:21

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و530 إصابة جديدة بكورونا
توسيع فحوصات كورونا بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات، و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و933 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 5 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في رام الله والبيرة.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 19، طوباس 15، جنين 37، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 6، الخليل 37، طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 13، سلفيت 1، قطاع غزة 355"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6801 فحص.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنين 23، أريحا والأغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، "بلغت 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 115 مصابا، بينهم 11 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم، ذكرت الكيلة أن عددها الكلي بلغ 2,438,046 جرعة بينها 1,762,226 في الضفة، و675,820 في غزة.

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#الضفة الغربية المحتلة
#غزة
#فيروس كورونا

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