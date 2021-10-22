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الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و459 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 16:07

الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و459 إصابة جديدة بكورونا
شاب يتلقى جرعة من اللقاح (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1173 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزير الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 4 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 7، جنين 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 6، قلقيلية 4، الخليل 27، نابلس 22، بيت لحم 8، طوباس 3، طولكرم 5، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 334".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت بحسب التالي: ضواحي القدس 22، جنين 27، سلفيت 5، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 2، الخليل 35، نابلس 34، بيت لحم 13، طوباس 7، طولكرم 25، رام الله والبيرة 35، قطاع غزة 958".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 96.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 61 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم، ذكرت الكيلة أن عددها الكلي بلغ 2,455,581 جرعة، بينها 1,774,949 في الضفة، و680,632 في غزة.

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