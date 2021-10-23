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جبل المكبر: عرفوا أنني أجريت عمليات جراحية لكن قوات الاحتلال شددت التنكيل

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 17:44

جبل المكبر: عرفوا أنني أجريت عمليات جراحية لكن قوات الاحتلال شددت التنكيل
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، منزل عائلة إبراهيم موسى صيام البالغ من العمر 71 عاما، من جبل المكبر في القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على المنزل بقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع على أفراد العائلة قبل أن تعتقل أربعة أشخاص منها ويُذكر أن من بينهم مسنٌ.

وأطلقت قوات الاحتلال سراحهم بعد ساعات على اعتقالهم.

ونفّذت وحدتان كبيرتان من "اليمام" و"الشاباك"، المهمة وخلّفت خرابا في بيت عائلة صيام، واعتقلت المسن صاحب المنزل إبراهيم موسى صيام، والحفيد إبراهيم رائد، والأخوين عمر وعلاء.

وترك الاعتداء آثارا من العنف على أجساد المعتقلين.

وأشار علاء إلى أنه صرخ بوجه الجنود المعتدين أنه مريض وأجرى عمليات جراحية وواحدة منهم الكلى ورغما عن ذلك، زادوا شدة الضرب.

وأوضح علاء أن قوات الاحتلال نقلتهم إلى معتقل "المسكوبية" بحجة تقديم إفادة، وخلال التحقيق اتهمتهم شرطة الاحتلال بالاعتداء على جنود الاحتلال خلال الاقتحام.

بودكاست عرب 48

#منزل عائلة صيام
#جبل المكبر
#القدس

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