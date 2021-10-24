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عبّاس يستقبل العمادي في رام الله

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 16:27

عبّاس يستقبل العمادي في رام الله
الرئيس الفلسطينيّ، عبّاس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري، محمد العمادي.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ.

العمادي في زيارة سابقة لقطاع غزة (أ ب أ)

وكان العمادي، ونائبه خالد الحردان، قد وصلا الإثنين الماضي، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وعقدا لقاءات مع المسؤولين في قطاع غزة، إضافة لتفقد مشاريع اللجنة القطرية التي تنفذها في غزة.

وترافق وصول العمادي، مع استمرار صرف المنحة القطرية المخصصة لعشرات آلاف العوائل المعوزة في قطاع غزة، للشهر الثاني وفق الآلية الجديدة، التي تتم من خلال التعاون مع الأمم المتحدة.

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#الرئيس الفلسطيني
#محمود عباس
#السفير القطري
#محمد العمادي

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