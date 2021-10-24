مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مدينة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قسام رمزي نعيم عميرة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي عدلي حمامرة، ومحمد رؤوف أبو يابس من بلدة حوسان.

وفي مدينة جنين أصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مفترق قرية عنزة.

وتشهد منطقة دوار عنزة في الآونة الأخيرة اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والأهالي، يتخللها إلقاء الحجارة وزجاجات حارقة على دوريات الاحتلال.

وشهد الحاجز الشمال لمدينة قلقيلية اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين.

كما شهدت بلدة سلوان في القدس المحتلة، فجر اليوم الأحد، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي داهمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود.

إلى ذلك، رصد تقرير في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال 2694 انتهاكا خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن أيلول من العام 2020.

ووثق التقرير 156عملية دهم لمنازل المواطنين و315 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال 363 مواطنا، وبلغ عدد الحواجز 352 مؤقتا وثابتا.