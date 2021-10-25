غزة: 5 وفيات و314 إصابة جديدة بكورونا

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس بإجراء 1576 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت الصحة في غزة، اليوم الإثنين.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1543 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وأشارت الصحة في تقريرها إلى تعافي 889 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 174511 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 182393 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6919 حالة.

وأوضحت الصحة في تقريها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 168، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 470538 شخصا.

في سياق متصل، قالت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان لها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول 22 جهازا طبيا لخدمة الأشعة للمستشفيات منذ عدة شهور.

وذكر مدير وحدة التصوير الطبي بالوزارة إبراهيم عباس، أن الأجهزة أثرت على تراجع الخدمة الصحية المقدمة لمرضى العناية المركزة في المستشفيات ومرضى كورونا.

وأكد عباس حاجة مستشفيات وزارة الصحة الكبيرة للأجهزة في مراكز الفرز التنفسي وأقسام تنويم المرضى، داعيا المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية لاحترام الحقوق الصحية وإدخال الأجهزة الطبية اللازم لعلاج المرضى في غزة.