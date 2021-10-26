الاحتلال يهدم أربعة محال تجارية في دير قديس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة محال تجارية قيد الإنشاء في قرية دير قديس غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وأحضرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية وهدمت المحال التجارية التي تعود للمواطن أيمن عدنان سطيح.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت المواطن سطيح بهدم محاله يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي، بحجة قربها من سياج إحدى المستوطنات القريبة.

يذكر أن الاحتلال أخطر، يوم 31 أيار/ مايو الماضي، بهدم 10 منازل في دير قديس ونعلين، رغم أنها تحمل رخصا قانونية فلسطينية.

وفي مدينة القدس المحتلة، واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي.